"Для наших братьев и сестер из Украины с любовью от грузин": группа Bravo Metehi записала кавер на песню Океана Эльзы "Обійми" (Видео)

Популярная в Грузии группа Bravo Metehi записала кавер на песню Океана Эльзы "Обійми". Об этом участники группы сообщили на своей странице в Facebook.

"Гостеприимная, добрая, доброжелательная, мудрая и просто красавица, наша Украина. Эта песня от ваших братьев и сестер - от грузин", - обратились к украинцам участники группы.

Видео песни также доступно на видеосервисе Youtube:

Музыкальный коллектив Bravo Metehi был основан в 2013 году. Название Bravo Metehi происходит от грузинского исторического храма Метехи.

Ансамбль состоит из 8 человек: Георгий Рухадзе, Бондо Гумберидзе, Зура Кавтеладзе, Михеил Меладзе, Нодар Хеладзе, Сосо Какушадзе, Рамази Дахундаридзе и Ираклий Жоржолиани, все они родом из Имерети.

В 2013 году они создали хит под названием моя фея (Tsemo Feria), который стал популярным в Грузии и набрал приблизительно двадцать миллионов просмотров в Ютубе.