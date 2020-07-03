Высмеяла модную индустрию: группа"Ленинград" представила новый клип "Фотосессия" (Видео)

Известная своим скандальным имиджем российская группа "Ленинград" представила в сети новый клип к треку "Фотосессия". Хотя еще в прошлом году ее лидер Сергей Шнуров объявил о распаде коллектива.

Новой видеоработой музыканты высмеяли стандарты фэшн-индустрии и соцсетей. В этом им помогла вокалистка Виктория Кузьмина, которая также сыграла пышнотелую модель-участницу различных фэшн-событий.

Ролик появился на канале "Ленинграда" в YouTube.

Автором новой песни выступил Сергей Шнуров. Режиссером клипа - фотограф Даниил Величко. Внимательные зрители также заметили в кадре блогера Наталью Давыдову, известную в сети как Тетя Мотя.

Напомним, весной 2019 года Сергей Шнуров объявил поклонникам о намерении провести прощальный тур. Тогда же музыкант признался, что устал заниматься "20 лет одним и тем же". При этом Шнуров не исключал, что однажды "Ленинград" вернется к своей деятельности.