Призыв к осознанию собственных корней: Alina Pash представила новый клип (Видео)

N.U.M. был представлен на прошлогоднем фестивале Brave Factory, где снято и live-видео на одноименную композицию. Это арт-манифест с призывом к осознанию собственных корней и памятовании о местах силы артиста. Певица использует несколько языков в куплетах песни. Своей песней она хочет донести то, что у музыки не существует границ, а язык — это только один из инструментов.