Сын Риз Уизерспун и Райана Филиппа записал свой дебютный сингл

Старший наследник Риз, 16-летний Дикон, уже связал свою жизнь с шоу-бизнесом. Правда, в отличие от мамы, парень выбрал музыкальное поприще.

16-летний Дикон Филипп представил свой дебютный трек Long Run, записанный вместе с молодой исполнительницей Ниной Несбитт.

Известно, что парень стал автором музыки, а шотландская исполнительница отвечала за вокальную часть.

О первом сингле сына Риз сообщила своим подписчикам в Инстаграме.

"Это отличный летний трек с сумасшедшими битами и крутыми фишками из дабстепа", — знаменитая блондинка описала новинку, используя весь молодежный словарь, и пошутила: "Так ведь дети говорят?"

44-летняя звезда сообщила, что очень гордится своим ребенком. Также Райан, отец Дикона, тепло поздравил наследника.

Фолловеры уже успели оценить новый трек и поздравить Дикона в комментариях: "Потрясающе!", "Отличная летняя песня, очень круто".