Сын Риз Уизерспун и Райана Филиппа записал свой дебютный сингл

16-летний Дикон Филипп представил свой дебютный трек Long Run, записанный вместе с молодой исполнительницей Ниной Несбитт.
Известно, что парень стал автором музыки, а шотландская исполнительница отвечала за вокальную часть.
О первом сингле сына Риз сообщила своим подписчикам в Инстаграме.
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New Song of the Summer! #LongRun So proud of my son @deaconphillippe... his first single with the incredibly talented @ninanesbitt is out now! It’s the perfect summer bop with a sick beat and dope drops (is that what the kids say?!) check it out! link in my stories
"Это отличный летний трек с сумасшедшими битами и крутыми фишками из дабстепа", — знаменитая блондинка описала новинку, используя весь молодежный словарь, и пошутила: "Так ведь дети говорят?"
44-летняя звезда сообщила, что очень гордится своим ребенком. Также Райан, отец Дикона, тепло поздравил наследника.
Фолловеры уже успели оценить новый трек и поздравить Дикона в комментариях: "Потрясающе!", "Отличная летняя песня, очень круто".