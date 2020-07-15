Тревор Дэниел и Селена Гомес стали пейзажами в совместном клипе (Видео)

Популярная певица Селена Гомес совместно с Тревором Дэниелом презентовали новую видеоработу.

Тревор Дэниел представил совместный с певицей клип на песню Past Life, режиссерами которого стали номинанты "Грэмми" Ваня Хейнманн и Галь Муджа, ранее работавшие с Coldplay и Туве Лу.

Музыкальное видео начинается как видеочат двух исполнителей в инстаграме. Затем камера понемногу начинает приближаться и исследовать лица певцов. Их глаза, ресницы, губы, уши, подбородки постепенно начинают превращаться в ландшафтные пейзажи - в горы, каньоны, деревья, озера.

Оригинальный вариант трека вышел еще 6 марта и вошел в первый альбом Тревора Дэниела под названием Nicotine, который также увидел свет в марте. В июне был представлен ремикс с Селеной Гомес.

Соавтором композиции выступил Финнеас О’Коннелл, брат Билли Айлиш.