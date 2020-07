В память о покойной матери: Канье Уэст выпустил новый трек (Видео)

Сингл вышел ко дню ее рождения - 12 июля ей должен был исполниться 71 год. Мать Канье Уэста умерла в 2007 году от осложнений после пластической операции.

В треке можно услышать голос Донды Уэст: в начале трека она цитирует строчки из песни KRS-One 1993 года Sound Of Da Police, осуждающей полицейское насилие. Далее уже читает сам Канье.

Новый трек также посвящен охватившим США протестам против расизма и насилия полицейских.

In loving memory of my incredible mother on her birthday My mom reciting KRS1 lyrics This song is called DONDA pic.twitter.com/YWKhqYYu2E

