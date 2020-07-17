В пустыне под жарким солнцем: группа "Антитела" выпустила новый клип (Видео)

Сегодня, 17 июля, группа "Антитела" представила яркий клип на свою новую песню "Кино". Премьера состоялась на YouTube-канале коллектива.

Новая видео-работа группы создана в стиле стимпанк. Специально для этого клипа ребята из коллектива собрали актеров, которые посвятили себя этому стилю, со всей Украины.

"Антитела" первая группа в Украине, которая решилась так масштабно воплотить стилистику жанра Steampunk в музыкальном видео. Около сотни костюмов, отточенных до мелочей, построенная с нуля, многотонная цирковая декорация в пустыне, кардинальное перевоплощение Тараса Тополи, настоящие фокусы от Magic Five - это все в новом видео.

Местом для съемок выбрали украинскую пустыню - Алешковские пески, которые находятся в Херсонской области. Под палящим солнцем съемочная группа и актеры провели целые сутки. Но никто не сдался, даже те для кого эта съемка стала дебютной.

"Мы выложились на все сто процентов. Это был маленький подвиг каждого участника.", - говорит фронтмен группы Тарас Тополя.

На первый взгляд, легкая по сюжету работа на самом деле имеет глубокий смысл. В основу ролика легла метафорическая история человечества в стиле Steampunk - сюжет, который повторяется тысячелетиями. Видеоработа полна метафорами, аллегориями и символами, которые всегда присущи творчеству группы.

"Милосердия и ненависть, предательство и самопожертвование, добро и зло, захват и презрение - в этом видео есть все. Главное настроить фокус своего объектива", - отмечает Тополя.

Фронтмен группы примерил на себя образ фокусника, который очень похож на персонажа Джонни Деппа в "Алисе в Стране чудес" - Безумного Шляпника. Специально для клипа певец научился жонглировать.

Песня "Кино" - это первый трек из нового альбома ребят, который они представили после альбома "Hello".