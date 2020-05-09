Лидер группы "Антитела" поделился подробностями личной жизни

Новости шоу бизнеса:Спустя семь лет после рождения первенца лидер группы "Антитела" рассказал о родах жены в Америке.

Старший сын Тараса Тополи и Alyosha родился в Америке. Спустя семь лет после рождения первенца лидер группы "Антитела" объяснил, почему они с супругой решились на роды за океаном.

Музыкант стал гостем свежего выпуска шоу "Слава+", которое выходит на YouTube-канале Люкс ФМ. В интервью Славе Демину артист рассказал, почему Роман родился не в Украине, и где появится на свет их третий малыш.

"У меня полсемьи в Америке: мама с мужем, тетка с мужем, мои двоюродные братья, сестры. Две точки: одна - в Нью-Йорке, другая - на острове Лонг-Айленд, куда мы можем прилететь и нет проблем. У нас есть визы. Никогда в голове, ни у меня, ни у Алены, не стоял вопрос начать жизнь в Америке, покинуть Украину. У нас всегда была привязанность к этой земле, которая проявляется в различных формах. Но в 2013-м была немножко другая история, которая влияла на мое видение будущего в этой стране и желание дать сыну выбрать свое будущее, когда он станет взрослым", - объяснил Тополя.

Второй сын пары Марко родился уже в Украине, а что касается рождения третьего ребенка, который появится на свет уже через три месяца, то супруги еще не решили, где это произойдет.

"Мы еще ничего не решали. Но я не думаю, что в теории мы будет рожать в Америке, - говорит музыкант. - После 2014 года много чего изменилось. Надо быть здесь".