The Weeknd представил анимационный клип Snowchild (Видео)

Канадский музыкант The Weeknd выпустил анимационный клип на сингл Snowchild. Композиция вошла в новый альбом музыканта After Hours, релиз которого состоялся 20 марта. В клипе музыкант перемещается в разные места и сражается с женщинами-пантерами.