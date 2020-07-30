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"Привіт дитинства місто": группа "Фіолет" выпустила актуальный социальный клип (Видео)

"Привіт дитинства місто": группа "Фіолет" выпустила актуальный социальный клип (Видео)
Обновлено 14:17 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Украинская группа "Фіолет" представила социальное видео на дебютный сингл из будущего альбома - "Слово даю".

Новой видеоработой участники группы хотели обратить внимание на одну из, к сожалению, самых распространенных проблем в обществе, как физическое и психологическое насилие в семье. Его жертвами становятся как маленькие дети, так и взрослые. И на большой ужас это провоцирует глубокие психологические, а иногда и физические травмы.

Далеко не все знают, что делать в случае подобного насилия, а еще меньший процент вообще что-либо делают, чтобы избавиться от этого. А что касается детей, то ситуация еще хуже. Они не могут сражаться со столь сильным противником, как взрослые. Поэтому они ищут утешения на улице, во вредных привычках и асоциальном поведении. Очень часто замыкаются в себе, не решаясь поделиться с миром своими страхами и травмами.

"В новом клипе мы хотим затронуть тему детей, не имеющих возможности найти приют в родных стенах и вынужденных искать его вне их", - прокомментировал клип фронтмен группы. 

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Клип рассказывает историю детства главного героя, которые спустя года приезжает в свой родной город, где встречается со своими детскими травмами, страхами и проблемами.  Главные герои видео - лично фронтмен группы Сергей Мартынюк и его младший брат Богдан. 

"Пожалуй, каждый из нас имеет подобный опыт или по крайней мере был свидетелем жестокого поведения... Хочу помочь другим. Поэтому и решил поделиться своей историей", - рассказал Сергей Мартынюк.

По сюжету Сергей возвращается в родной город, где видит себя в детстве. Вместе с "проводником "детства", герой проходит сквозь все воспоминания, как хорошие, так и ужасные. От веселой игры в баскетбол и свиданий с девочкой, до избиения матерью.

Клип снимали в Киеве. Съемки длились два дня. Снимали на нескольких локациях: спортивных манежах КНТЭУ, железнодорожном вокзале, двориках Соломенке и станции метро "Осокорки". 

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Все по теме:

Музыка, Клип, Сергей Мартынюк, Фиолет.

Автор:

Телеграф
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