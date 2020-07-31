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Не зашел: новый клип Светланы Лободы собирает дизлайки (Видео)

Не зашел: новый клип Светланы Лободы собирает дизлайки (Видео)
15:57 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Украинская певица Светлана Лобода вчера, 30 июля, выпустила клип на совместный с репером PHARAOH трек. Поклонники звезд остались разочарованы, и раскритиковали новую видеоработу певицы.

Над созданием ролика трудился сценарист и шоу-мен Александр Гудков со своей командой. Для съемок было приглашено много знаменитостей: Лолита Милявская, Ксения Собчак, Екатерина Варнава, Ида Галич, Варвара Шмыкова, Мария Миногарова, PHARAOH, Дина Саева, Карина Кросс, Чума Вечеринка, Верона, Лоран, Юлия Коваль, Бичолла Тетрадзе.

Но даже такой яркий звездный состав не помог певице завоевать поклонников. За сутки клип собрал 40 тыс. лайков и вдвое больше дизлайков. В комментариях тоже не особо царит позитивный настрой.

"Как это развидеть?", "Просто худший клип за 2020", "Верните 6 минут моей жизни", "Жуть какая-то. Если это музыка,то я предпочитаю жить вообще без неё", "Вроде бы, я еще не умерла, но почему-то уже в аду...за что?????" - пишут под видео.

Также внимательные слушатели заметили и много позаимствованных идей в клипе Лободы. Например, ярко-красные губы на черном фоне уже встречались в клипе Бритни Спирс, а прическу в виде женской груди, как у Ксении Собчак, придумал не режиссер клипа Саша Гудков, а фотограф Али Махдави. Также были замечены детали из клипов Арианы Гранде.  

"#BOOMBOOM — это наш вызов обществу с его псевдоморалью и наше с Гудковым коллективное безумие внутри вашего бессознательного!", — написала о клипе Светлана Лобода в своем Instagram.

 
 
 
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Каждый раз, начиная работу над новым треком, я знаю какого эффекта хочу достичь! быть разной - мой приоритет. быть непредсказуемой и неожиданной. как говорила моя любимая «алиса в стране чудес»: — Серьёзное отношение к чему бы то ни было в этом мире является роковой ошибкой. — А жизнь — это серьёзно? — О да, жизнь — это серьёзно! Но не очень… #BOOMBOOM - это наш вызов обществу с его псевдоморалью и наше с Гудковым коллективное безумие внутри вашего бессознательного! @gudigudok @coldsiemens #BoomBoom #boomboomLo

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Певица Бейонсе выпустила клип на песню Already (Видео)

Сюжет клипа: в круглый кабинет, где сидят мужчины, по очереди входят девушки и, становясь в круг в центре, показывают свои "умения": соски на голове, вытягивание платочков из штанов или выплевывание воды после удара по бедру. За все это сидящие мужчины ставят им оценки. Тех, кто получает ноль баллов сбрасывают в пропасть.

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Все по теме:

Музыка, Клип, Светлана Лобода.

Автор:

Телеграф
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