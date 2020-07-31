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Певица Бейонсе выпустила клип на песню Already (Видео)

Певица Бейонсе выпустила клип на песню Already (Видео)
Обновлено 13:18 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com
Вышел свежий клип Бейонсе на трек Already, который вошел в ее новый визуальный альбом Black Is King.

Представлен новый трек "Already" и клип на него с визуального альбома "Black Is King" знаменитой певицы Бейонсе. Новая песня преподносит новую историю чернокожего населения.

Клип на песню с подборки "Black Is King" знаменитость сняла вместе с Shatta Wale и Major Lazer, и каждая сцена из него - является очень важным символом, смыслом и посланием.

Отмечается, что альбом Black Is King в виде фильма выходит именно 31 июля на канале Disney+. 

События 2020 еще больше актуализировали концепцию и идею фильма. Мы все в поисках безопасности и света. Многие из нас хотят изменений. Я верю, что, когда темнокожие люди рассказывают свои собственные истории, мы можем изменить ось мира и рассказать нашу настоящую историю богатства поколений и души, о которых не пишут в учебниках по истории, - рассказывает о своем альбоме-фильме американская дива. 

С участием Мэрилина Мэнсона: Кори Тейлор представил новые клип и композицию (Видео)

"Black Is King" отдает дань странствиям чернокожих семей на протяжении времени. Визуальный альбом рассказывает о путешествии молодого короля через предательство, любовь и поиски самоидентификации.

Известно, что песню "Already" уже многие имели возможность услышать в саундтреке к киноверсии "Короля Льва", который ранее выпустила Бейонсе.

Напомним, молодая украинская певица и актриса Анна Тринчер перевоплотилась в новый образ, и все ради нового сингла, который называется "Малиновые волосы".

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Все по теме:

Бейонсе, Музыка, Песни, Already.

Автор:

Телеграф
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