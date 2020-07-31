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"Малиновые волосы": 18-летняя Анна Тринчер поддержала подростков новым синглом

"Малиновые волосы": 18-летняя Анна Тринчер поддержала подростков новым синглом
Обновлено 10:39 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Молодая украинская певица и актриса Анна Тринчер перевоплотилась в новый образ, и все ради нового сингла, который называется "Малиновые волосы".

Новая песня, по словам Тринчер, должна стать гимном для всех подростков, которые переживают трагедии первой влюбленности.

Как рассказала певица, "Малиновые волосы" - "это песня, которая откликнется в сердце каждого человека, который хоть раз в жизни переживал неразделенную любовь и знает, как иногда это бывает тяжело, особенно когда эта любовь - первая".

Слова и музыку к треку написали Дима Дымов и Никита Гончаренко из Midnight Daddies.

Также, в день премьеры песни Анна запустила танцевальный челлендж на Tik Tok, который поддержали популярные исполнители и супруги Потап и Настя Каменских.

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Как сообщалось ранее, юная певица и актриса Анна Тринчер, которая сыграла одну из главных ролей в украиноязычном сериале "Школа" презентовала клип на свою авторскую песню "Шизилюбовь".

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Все по теме:

Песня, Анна Тринчер, Малиновые волосы.

Автор:

Телеграф
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