"Малиновые волосы": 18-летняя Анна Тринчер поддержала подростков новым синглом

Молодая украинская певица и актриса Анна Тринчер перевоплотилась в новый образ, и все ради нового сингла, который называется "Малиновые волосы".

Новая песня, по словам Тринчер, должна стать гимном для всех подростков, которые переживают трагедии первой влюбленности.

Как рассказала певица, "Малиновые волосы" - "это песня, которая откликнется в сердце каждого человека, который хоть раз в жизни переживал неразделенную любовь и знает, как иногда это бывает тяжело, особенно когда эта любовь - первая".

Слова и музыку к треку написали Дима Дымов и Никита Гончаренко из Midnight Daddies.

Также, в день премьеры песни Анна запустила танцевальный челлендж на Tik Tok, который поддержали популярные исполнители и супруги Потап и Настя Каменских.

Как сообщалось ранее, юная певица и актриса Анна Тринчер, которая сыграла одну из главных ролей в украиноязычном сериале "Школа" презентовала клип на свою авторскую песню "Шизилюбовь".