Победительница "Славянского базара" представила драйвовую песню про бывшую любовь (Видео)

Украинская певица, победительница "Голоса.Дети-3" и победительница "Славянского базара" Элина Иващенко порадовала фанов музыкальной новинкой.

Артистка Элина Иващенко выпустила зажигательный украиноязычный дэнс-трек о воспоминаниях про несчастную любовь.

Отметим, что имя Элины твердо ассоциируется с победами в главных вокальных телевизионных шоу страны.

После успеха на "Славянском базар" Элина и ее продюсер Вадим Лисица даже в мыслях не было переводить дыхание, а принялись готовиться к релизу новый трек "Друзі".

"Новая песня – воспоминания о несчастной любви, которые не могут длиться вечно. Если отпустить прежние чувства не так просто – послушайте песню "Друзі" и найдите в ней себя" - призвала певица Элина Иващенко.

Сообщается, что автором слов и музыки новой песни в репертуаре артистки выступила Светлана Кравчук.

Напомним, фронтмен и вокалист групп Slipknot и Stone Sour выпустил клип "CMFT Must Be Stopped", а также представил композицию под названием "Black Eyes Blue".