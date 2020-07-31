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Победительница "Славянского базара" представила драйвовую песню про бывшую любовь (Видео)

Победительница "Славянского базара" представила драйвовую песню про бывшую любовь (Видео)
Обновлено 09:07 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com
Украинская певица, победительница "Голоса.Дети-3" и победительница "Славянского базара" Элина Иващенко порадовала фанов музыкальной новинкой.

Артистка Элина Иващенко выпустила зажигательный украиноязычный дэнс-трек о воспоминаниях про несчастную любовь.

Отметим, что имя Элины твердо ассоциируется с победами в главных вокальных телевизионных шоу страны.

После успеха на "Славянском базар" Элина и ее продюсер Вадим Лисица даже в мыслях не было переводить дыхание, а принялись готовиться к релизу новый трек "Друзі". 

"Новая песня – воспоминания о несчастной любви, которые не могут длиться вечно. Если отпустить прежние чувства не так просто – послушайте песню "Друзі" и найдите в ней себя" - призвала певица Элина Иващенко.

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Сообщается, что автором слов и музыки новой песни в репертуаре артистки выступила Светлана Кравчук.

Напомним, фронтмен и вокалист групп Slipknot и Stone Sour выпустил клип "CMFT Must Be Stopped", а также представил композицию под названием "Black Eyes Blue".

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Все по теме:

Музыка, Песни, Друзi, Элина Иващенко.

Автор:

Телеграф
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