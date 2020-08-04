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Рэп - живет! KALUSH выпустили новый клип (Видео)

Рэп - живет! KALUSH выпустили новый клип (Видео)
11:06 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram
Украинская хип-хоп-группа KALUSH презентовала клип на новый трек "Вайб". Видео появилось на официальном Youtube-канале группы.

В новой работе музыканты утверждают, что энергия, которую ты передаешь в пространство, также возвращается к тебе. Ребята считают, что каждая неприятная ситуация имеет свои причины, и любой токсический поступок имеет свои последствия.

"Следи за тем, что ты делаешь и чего желаешь другим людям, потому что именно это к тебе и вернется. Чекни мой вайб", – говорит о новом треке солист группы KALUSH Псючий Сын.

Новое видео наполнено символизмом и скрытым смыслом.

"Всем, кого затронула пандемия": KALUSH представили новый клип (Видео)

"Горящий парень на свалке в начале видео воспроизводит вайб главного героя и становится символом клипа. Продав пистолет, главный герой обрекает себя на проблемы, которые возвращаются к нему этим же пистолетом в финале нашего музыкального видео", – рассказал режиссер клипа Сергей Чеботаренко.

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Калуш, Музыка, Клип.

Автор:

Телеграф
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