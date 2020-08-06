"Вдруг все скучные вещи стали волшебными": Александр Рыбак выпустил новый клип (Видео)

Норвежский певец Александр Рыбак выпустил вторую за месяц видеоработу. "Магический" клип на песню Magic представлен на Youtube-канале Рыбака.

В новом клипе победитель Евровидения предстал в самых разных жизненных ситуациях, которые происходят жизни любого каждый день. Действия видео происходят в различных локациях: в доме, на улице, на стадионе, в парикмахерской, у воды...

Клип вышел очень ярким и оптимистическим.

Как рассказал певец, песню Magic он написал, когда был готов опустить руки из-за зависимости от таблеток. Но восстановиться ему помогла обычная девушка по имени Мартина. А точнее ее блог, в котором она делиться подробностями своей сложной болезни. Девушка практически каждый день находится в больнице, но все же не сдается.

Александр добавил, что именно с помощью Мартины и ее блога артист восстановился, снова стал улыбаться на улице, танцевать по тропинкам, и вдруг все скучные вещи стали волшебными.

"Я не могу дождаться, когда вы все станете танцевать и петь под эту летнюю песню и распространять магию среди тех, кому это может понадобиться" - поделился Александр Рыбак.