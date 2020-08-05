Группа Jonathan Livingston выпустила атмосферный клип на песню "Подаруй мені ріку" (Видео)

Украинская барокко-поп группа презентовала атмосферный клип "Подаруй мені ріку" со своего мини-альбома "Хто я?"

Режиссером и оператором видеоработы стал Максим Пшеничный. Трек вошел в ЕР коллектива "Хто я".

"Мужская и женская энергии необходимы друг другу", - объяснил свой замысел Пшеничный.

Актеры клипа, Андрей Утенков и Анна Бритвина, невероятно легко вошли в роли. Активная перформерська практика Андрея предоставила его движениям искренность и глубину, а профессиональная актерская игра Анны передала необходимую гамму женской чувственности.

"Погода тоже помогала. Солнце и ветер. Замечательный ветер. Он подарил уникальные кадры естественного движения перекати-поле, одежды и волос развивающихся и движение пепла", - рассказал режиссер и оператор клипа Максим Пшеничный.

Как сообщалось ранее, в мае Jonathan Livingston презентовала мини-альбом "Дурман". Это третий ЕР украинского коллектива.