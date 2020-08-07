"Рок-н-ролл это не оболочка, это - содержание": группа Epolets выпустила новый хит (Видео)

За последние 60 лет рок-н-ролл успели похоронить и воскресить не по одному разу. Рок уже почти мертв как контркультурный жанр. Мейнстрим просто переиначил понятие рок-музыки. Разобрал его на фрагменты, которые раскрутили через таргет по топ-чартам, потеряв при этом суть. Рок – это шот, а мейнстрим сделал из него безалкогольное пиво. Как онлайн-концерт – форма почти та же, но чувствуешь, что тебя обманули - говорят ребята о новой работе.