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Пятница, 07.08.2020

"Рок-н-ролл это не оболочка, это - содержание": группа Epolets выпустила новый хит (Видео)

За последние 60 лет рок-н-ролл успели похоронить и воскресить не по одному разу. Рок уже почти мертв как контркультурный жанр. Мейнстрим просто переиначил понятие рок-музыки. Разобрал его на фрагменты, которые раскрутили через таргет по топ-чартам, потеряв при этом суть. Рок – это шот, а мейнстрим сделал из него безалкогольное пиво. Как онлайн-концерт – форма почти та же, но чувствуешь, что тебя обманули - говорят ребята о новой работе.
112.ua
Фото: instagram
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Музыка, "EPOLETS".
16:47 Сегодня Телеграф
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