Atlas Weekend 2021: список хедлайнеров фестиваля пополнила группа Placebo

Британская альтернативная рок-группа Placebo подтвердила свое участие в киевском фестивале Atlas Weekend в 2021 году.

Музыканты должны были выйти на сцену фестиваля в этом году, но коронавирус внес свои коррективы. Организаторы Atlas Weekend прикладывают все усилия, чтобы все их многолетние труды не пошли на смарку.

Группа Placebo будет закрывать день на главной сцене 10 июля 2021 года.

"Они возвращаются! Легендарные Placebo — третий хедлайнер Atlas Weekend 2021! ", - написали организаторы фестиваля на своей странице в Фейсбук.

Ранее, из объявленных в этом году хейдлайнеров подтвердили дуэт диджеев Dimitri Vegas & Like Mike, а также группа Twenty One Pilots. Пока о своем участии в фестивале 2021 года не заявил только рэпер ASAP Rocky.