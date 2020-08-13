Фанаты Muse ликуйте: группа выпустит концертный фильм The Simulation Theory - трейлер (Видео)

Британская рок-группа Muse решила сделать своим фанатам подарок: концертный фильм The Simulation Theory выйдет онлайн .

У группы уже есть "опыт" в издании концертных фильмов. В 2018 году в прокат вышла запись их концерта Drone World Tour. В непростое сейчас время грппа решила поддержать своих фанатов и представить еще один концертный фильм - The Simulation Theory.

О своем решении музыканты рассказали на странице группы Instagram. И плюс ко всему опубликовали трейлер фильма на своем официальном Youtube-канале.

С февраля по октябрь 2019 года MUSE отправились в тур в более чем 28 стран и выступили перед более чем миллионом человек. Теперь фанаты, которые не были на этих концертах, смогут увидеть данное зрелище. Концертный фильм выйдет в прокат в некоторых кинотеатрах IMAX с 17 августа. А с 21 августа насладиться концертом смогут и остальные - фильм будет опубликован на цифровых платформах Google Play, iTunes и Amazon.

Над концертным фильмом трудился режиссер Ланс Дрейк, он также снимал все промо-ролики для для альбома Simulation Theory. Съемки проходили в сентябре 2019 года на лондонской O2 Arena и специального для этого было сделано самое театральное шоу об ученых, исследующих паранормальные явления.

По словам Дрейка, "цель Simulation Theory заключалась в том, чтобы запечатлеть масштаб возбуждающего живого шоу и расширить его связь с ДНК мира, которую мы создавали последние три года в музыкальных клипах для Muse".