Скачать
Суббота, 08.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в ВСУ: сколько военных в Украине болеют COVID-19
Коронавирус в ВСУ: сколько военных в Украине болеют COVID-19
Денис Шмыгаль собирает Кабмин на внеочередное заседание
Шмыгаль соберет Кабмин на внеочередное заседание
Потрясающий гол Роналду - в обзоре матча Ювентус - Лион (Видео)
Потрясающий гол Роналду - в обзоре матча Ювентус - Лион (Видео)
8 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
8 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

По прежнему сплоченная команда: Deep Purple презентовали свой 21-й альбом Whoosh!

По прежнему сплоченная команда: Deep Purple презентовали свой 21-й альбом Whoosh!
Обновлено 08:23 Сегодня Телеграф
Британская группа Deep Purple представила свой 21-й полноформатный студийный альбом под названием "Whoosh!".

Слоган этого альбома "Deep Purple - это вернуть" Deep "обратно в "Purple".

"Для каждого действия есть равное и противоположное реакция ... ну, не совсем в этом случае; больше причин и следствий, где в последнее часто больше, чем первое", - сказал фронтмен Гиллан весной.

А вчера артист рассказал о появлении нового, 21, альбома коллектива, который получил название "Whoosh!".

Первая песня альбома не обязательно является его первым синглом, но "Throw My Bones", которая является и тем и другим, представляет собой первоклассную звуковую конфету и великолепное реинтродукцию после трехлетнего перерыва с момента предыдущего студийного альбома "Infinite".

Слушайте заглавную песню нового альбома Deep Purple:

Альбом очень разнообразен. Каждый трек несет свое определенное настроение. Например, "Drop the Weapon" - призыв к деэскалации и мудрому выбору; "We’re All the Same In the Dark" - насмешливая, слегка отчаянная песня; осуждающее настроение несет трек "No Need to Shout".

Мэрилин Мэнсон анонсировал новый альбом We Are Chaos

Whoosh! был записан в Нэшвилле и должен был выйти 12 июня, однако его выход отложили из-за коронавируса. Последний альбом дедушек рок-н-ролла под названием InFinite вышел еще в 2017 году и сразу вошел в топ-10 в 15 странах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Deep Purple, Премьера, Альбом.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пандемия COVID-19: в Италии зафиксировали рекордное количество заражений с мая
02 Повышение минимальной зарплаты: В "СН" раскрыли детали
03 8 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
04 Денис Шмыгаль собирает Кабмин на внеочередное заседание
05 Ухудшение ситуации с COVID-19: В Кабмине завтра соберается на внеочередное заседание
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине сегодня отмечают день войск связи
В Украине сегодня отмечают день войск связи
Жара до +35°С: чем удивит прогноз погоды на выходные
Жара до +35°С: чем удивит прогноз погоды на выходные
Кличко: В столице за сутки 200 новых случаев COVID-19
Кличко: В столице за сутки 200 новых случаев COVID-19
Horizon Zero Dawn вышла на ПК и тут же была взломана
Horizon Zero Dawn вышла на ПК и тут же была взломана
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь