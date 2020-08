По прежнему сплоченная команда: Deep Purple презентовали свой 21-й альбом Whoosh!

Британская группа Deep Purple представила свой 21-й полноформатный студийный альбом под названием "Whoosh!".

Слоган этого альбома "Deep Purple - это вернуть" Deep "обратно в "Purple".

"Для каждого действия есть равное и противоположное реакция ... ну, не совсем в этом случае; больше причин и следствий, где в последнее часто больше, чем первое", - сказал фронтмен Гиллан весной.

А вчера артист рассказал о появлении нового, 21, альбома коллектива, который получил название "Whoosh!".

Первая песня альбома не обязательно является его первым синглом, но "Throw My Bones", которая является и тем и другим, представляет собой первоклассную звуковую конфету и великолепное реинтродукцию после трехлетнего перерыва с момента предыдущего студийного альбома "Infinite".

Слушайте заглавную песню нового альбома Deep Purple:

Альбом очень разнообразен. Каждый трек несет свое определенное настроение. Например, "Drop the Weapon" - призыв к деэскалации и мудрому выбору; "We’re All the Same In the Dark" - насмешливая, слегка отчаянная песня; осуждающее настроение несет трек "No Need to Shout".

Whoosh! был записан в Нэшвилле и должен был выйти 12 июня, однако его выход отложили из-за коронавируса. Последний альбом дедушек рок-н-ролла под названием InFinite вышел еще в 2017 году и сразу вошел в топ-10 в 15 странах.