Мэрилин Мэнсон анонсировал новый альбом We Are Chaos

Американский рок-музыкант назвал дату выхода нового альбома под названием We Are Chaos ("Мы хаос").

Мэрилин Мэнсон обнародовал трек-лист релиза We Are Chaos, а ранее презентовал одноименную песню и видеоработу к ней.

В списке "We Are Chaos" будет десять композиций, спродюсированных Мэнсоном и обладателем "Грэмми" Шутером Дженнингсом:

1. Red, Black and Blue

2. We Are Chaos

3. Don’t Chase The Dead

4. Paint You With My Love

5. Half-way & One Step Forward

6. Infinite Darkness

7. Perfume

8. Keep My Head Together

9. Solve Coagula

10. Broken Needle

В делюкс-издание также войдут акустические версии песен "We Are Chaos" и "Broken Needle".

Отмечается, что премьера выхода альбома We Are Chaos состоится 11 сентября этого года. Его обложка была опубликована на официальной странице исполнителя на официальной странице в Instagram.

Обложка альбома была создана самим Мэрилином Мэнсоном.

