"Я никому не принадлежу": Майли Сайрус представила новый клип (Видео)

Поп-певица Майли Сайрус выпустила новый трек Midnight Sky и клип на него. Видеоработа опубликована на официальном Youtube-канале Сайрус.

Особенностью нового клипа певицы является то, что Майли срежиссировала его сама.

Клип Midnight Sky вышел всего через несколько часов после того, как стало известно о расставании Сайрус и Коди Симпсона после 10 месяцев романа. Поэтому многие поклонники сразу соединили эти два события. Вроде как этой песней Майли точно подтверждает разрыв с Коди.

Трек Midnight Sky — это не песня о любви, это песня о свободе. Как написала Сайрус: "Я рождена, чтобы убегать, я никому не принадлежу. О нет, мне не нужно, чтобы ты меня любил".

В тексте песни внимательные поклонники услышали отсылки к ее отношениям и браку с Лиамом Хемсвортом. И они были правы. В интервью для подкаста New Music Daily on Apple Music певица рассказала, что на создание песни ее вдохновили события последнего года, в частности, и развод с Лиамом.

На помощь в создании трека Майли пришел музыкант Эндрю Уотт. Эта композиция является последним треком из седьмого альбома поп-певицы She is Miley Cyrus.