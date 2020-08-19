"The Plan": Трэвис Скотт записал саундтрек к нашумевшему фильму Нолана "Довод"

Американский рэпер Трэвис Скотт принял участие в работе над саундтреком нового фильма Кристофера Нолана "Довод".

Рэпер Трэвис Скотт заявил, что написал песню специально для фильма режиссера Кристофера Нолана. Об этом музыкант рассказал в интервью изданию GQ.

Композиция получила название The Plan и станет доступна 21 августа этого года.

Это первая работа Скотта в кино. Рэпер охарактеризовал песню как "разжижающий мозги трип сквозь пространство и время".

View this post on Instagram A post shared by flame (@travisscott) on Aug 18, 2020 at 5:03pm PDT

По словам самого Нолана, голос рэпера "стал последним кусочком пазла, который мы собирали целый год".

Напомним, в центре сюжета выступает оперативник, который работает на организацию, известную как "Довод", и получает задание предотвратить Третью мировую войну. Премьера фильма не единожды откладывалась. Сейчас выход картины в Украине запланирован на 26 августа 2020 года.

Как сообщалось ранее, Кристофер Нолан раскрыл некоторые детали фильма "Тенет".