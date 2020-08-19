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"The Plan": Трэвис Скотт записал саундтрек к нашумевшему фильму Нолана "Довод"

"The Plan": Трэвис Скотт записал саундтрек к нашумевшему фильму Нолана "Довод"
Обновлено 18:02 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Американский рэпер Трэвис Скотт принял участие в работе над саундтреком нового фильма Кристофера Нолана "Довод".

Рэпер Трэвис Скотт заявил, что написал песню специально для фильма режиссера Кристофера Нолана. Об этом музыкант рассказал в интервью изданию GQ.

Композиция получила название The Plan и станет доступна 21 августа этого года.

Это первая работа Скотта в кино. Рэпер охарактеризовал песню как "разжижающий мозги трип сквозь пространство и время".

 
 
 
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По словам самого Нолана, голос рэпера "стал последним кусочком пазла, который мы собирали целый год".

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Напомним, в центре сюжета выступает оперативник, который работает на организацию, известную как "Довод", и получает задание предотвратить Третью мировую войну. Премьера фильма не единожды откладывалась. Сейчас выход картины в Украине запланирован на 26 августа 2020 года.

Как сообщалось ранее, Кристофер Нолан раскрыл некоторые детали фильма "Тенет".

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Все по теме:

Музыка, TENET, Трэвис Скотт, Довод, The Plan.

Автор:

Телеграф
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