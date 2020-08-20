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Сплошное видеоприключение: Сергей Бабкин выпустил клип на новую песню (Видео)

Сплошное видеоприключение: Сергей Бабкин выпустил клип на новую песню (Видео)
Обновлено 16:26 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram
Сергей Бабкин презентовал клип на летний дэнс-сингл "Бомба-ракета". Премьера ролика состоялась сегодня, 20 августа, на YouTube-канале артиста.

Режиссером клипа выступил Артем Вусик – актер, режиссер и коллега артистов в театре "Прекрасные цветы". Актерами массовых сцен стали харьковские театральные актеры. А запоминающийся танец на крыше удаленно поставил хореограф-постановщик Василий Козарь.

"Наш видеоклип – это маленькая и очень яркая жизнь "ее" – ракеты и "его" – бомбы. Это путь двух людей, который они проходят вместе через разные события, учатся, вдохновляют и открываются друг другу. Мы снимали приключения наших героев 4 дня, и сейчас точно можем сказать, что это были самые сложные съемки видео за весь наш творческий период." - рассказал Сергей.

Красивую, по-детски наивную историю снимали на протяжении 4-х дней на самых разных локациях Харькова и области: от Кицевской пустыни до Харьковского планетария. 

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"Бомба-ракета" – это сплошное видеоприключение, где два главных одноименных персонажа за день проживают маленькую жизнь: они неистово веселятся, катаются на мерседесе 1931 года, танцуют и проходят разные испытания, выпадающие влюбленным. 

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Все по теме:

Музыка, Клип, Песня, Сергей Бабкин.

Автор:

Телеграф
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