Сплошное видеоприключение: Сергей Бабкин выпустил клип на новую песню (Видео)

Сергей Бабкин презентовал клип на летний дэнс-сингл "Бомба-ракета". Премьера ролика состоялась сегодня, 20 августа, на YouTube-канале артиста.

Режиссером клипа выступил Артем Вусик – актер, режиссер и коллега артистов в театре "Прекрасные цветы". Актерами массовых сцен стали харьковские театральные актеры. А запоминающийся танец на крыше удаленно поставил хореограф-постановщик Василий Козарь.

"Наш видеоклип – это маленькая и очень яркая жизнь "ее" – ракеты и "его" – бомбы. Это путь двух людей, который они проходят вместе через разные события, учатся, вдохновляют и открываются друг другу. Мы снимали приключения наших героев 4 дня, и сейчас точно можем сказать, что это были самые сложные съемки видео за весь наш творческий период." - рассказал Сергей.

Красивую, по-детски наивную историю снимали на протяжении 4-х дней на самых разных локациях Харькова и области: от Кицевской пустыни до Харьковского планетария.

"Бомба-ракета" – это сплошное видеоприключение, где два главных одноименных персонажа за день проживают маленькую жизнь: они неистово веселятся, катаются на мерседесе 1931 года, танцуют и проходят разные испытания, выпадающие влюбленным.