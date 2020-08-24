Скачать
Понедельник, 24.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве проходит Марш защитников Украины: фото и видео
В Киеве проходит Марш защитников Украины: фото и видео
Коронавирус в Украине: новых случаев обнаружили меньше, но во всех областях
Коронавирус в Украине: новых случаев обнаружили меньше, но во всех областях
Бавария минимально обыграла ПСЖ в финале Лиги чемпионов (Видео)
Бавария минимально обыграла ПСЖ в финале Лиги чемпионов (Видео)
24 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
24 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

"Queen + Adam": группа Queen и Адам Ламберт выпустят совместный альбом

"Queen + Adam": группа Queen и Адам Ламберт выпустят совместный альбом
Обновлено 10:56 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter.com
Группа Queen и Адам Ламберт готовят к выходу первый совместный концертный альбом. Об этом сообщается на странице группы в Facebook.

Выступив по всему миру и собрав 4 миллиона фанатов, Queen и Адам Ламберт решили перенести зрелище и волнение своих живых выступлений "ближе к народу", выпустив свой первый концертный альбом Queen + Adam Lambert "Live Around the World".

Релиз "Queen + Adam Live Around the World" запланирован на 2 октября и включает в себя лучшие записи из более чем 200 выступлений, которые они дали за последние несколько лет.

В трек-лист вошли 20 синглов, в том числе Don’t Stop Me Now и I Want To Break Free. Альбом будет доступен в различных форматах, включая CD, DVD и винил.

"Когда у нас не было возможности поехать в турне в этом году, мы хотели дать фанатам что-нибудь взамен этого, и концертный альбом кажется нам правильным решением. Мы впервые выпускаем совместный альбом, и нам было очень весело, создавая его вместе, выбирая любимые выступления за последние семь лет", - сказал Ламберт.

Участник группы Queen о съемках второй части "Богемской рапсодии": Я не хочу видеть это

В частности, "Queen + Adam Live Around the World" включает в себя отрывки с выступлений в Бразилии, Португалии, Великобритании и других странах. Он включает в себя весь их концерт Fire Fight Australia, на котором были собраны средства для пострадавших от пожара в Сиднее, и на котором группа полностью исполнила концерт Queen 1985 Live Aid.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Queen, Музыка, Адам Ламберт.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В купальниках на берегу океана: Кендалл Дженнер и Хейли Бибер вместе отправились на отдых
02 Стаканчик воды с утра поможет укрепить здоровье: польза для организма
03 СМИ: Лукашенко покинул свой дворец на вертолете (Видео)
04 В бронежилете и с автоматом в руках: Лукашенко попал на камеру возле Дворца независимости в Минске (Видео)
05 В купальнике и без макияжа: Настя Каменских поделилась новым сексуальным снимком
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сегодня Украина отмечает 29-ю годовщину независимости
Украина отмечает 29-ю годовщину независимости
&quot;Ситуация действительно сложная&quot;: в Киеве резко снизилось число новых случаев коронавируса
В Киеве резко снизилось число новых случаев коронавируса
Как политики и известные деятели поздравили украинцев с Днем независимости
Как политики поздравили украинцев с Днем независимости
Такого еще не было: Xiaomi разрабатывает смартфон с небычной камерой
Такого еще не было: Xiaomi разрабатывает смартфон с небычной камерой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь