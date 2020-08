"Queen + Adam": группа Queen и Адам Ламберт выпустят совместный альбом

Группа Queen и Адам Ламберт готовят к выходу первый совместный концертный альбом. Об этом сообщается на странице группы в Facebook.

Выступив по всему миру и собрав 4 миллиона фанатов, Queen и Адам Ламберт решили перенести зрелище и волнение своих живых выступлений "ближе к народу", выпустив свой первый концертный альбом Queen + Adam Lambert "Live Around the World".

Релиз "Queen + Adam Live Around the World" запланирован на 2 октября и включает в себя лучшие записи из более чем 200 выступлений, которые они дали за последние несколько лет.

В трек-лист вошли 20 синглов, в том числе Don’t Stop Me Now и I Want To Break Free. Альбом будет доступен в различных форматах, включая CD, DVD и винил.

"Когда у нас не было возможности поехать в турне в этом году, мы хотели дать фанатам что-нибудь взамен этого, и концертный альбом кажется нам правильным решением. Мы впервые выпускаем совместный альбом, и нам было очень весело, создавая его вместе, выбирая любимые выступления за последние семь лет", - сказал Ламберт.

В частности, "Queen + Adam Live Around the World" включает в себя отрывки с выступлений в Бразилии, Португалии, Великобритании и других странах. Он включает в себя весь их концерт Fire Fight Australia, на котором были собраны средства для пострадавших от пожара в Сиднее, и на котором группа полностью исполнила концерт Queen 1985 Live Aid.