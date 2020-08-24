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Понедельник, 24.08.2020

Воспели темнокожих: Фаррелл Уильямс и Jay-Z записали совместный трек Entrepreneur (Видео)

Фаррелл Уильямс записал свою новую композицию Entrepreneur вместе с рэпером Jay-Z. Главными героями ролика стали успешные темнокожие бизнесмены, креативщики и просто выдающиеся люди. Выход клипа совпал с запуском специального проекта Уильямса, посвященного борьбе с расовой несправедливостью в США.
Фото: instagram
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Клип, Jay-Z, Фаррелл Уильямс, Entrepreneur.
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