Воспели темнокожих: Фаррелл Уильямс и Jay-Z записали совместный трек Entrepreneur (Видео)

Фаррелл Уильямс записал свою новую композицию Entrepreneur вместе с рэпером Jay-Z. Главными героями ролика стали успешные темнокожие бизнесмены, креативщики и просто выдающиеся люди. Выход клипа совпал с запуском специального проекта Уильямса, посвященного борьбе с расовой несправедливостью в США.