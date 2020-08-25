Все оттенки темной кожи: Бейонсе презентовала новый клип (Видео)

В ролике снялись модель Наоми Кэмпбелл, актриса Люпита Нионго, а также певица Келли Роуленд, дочь Бейонсе - Блу Айви и другие. По словам Бейонсе, в видео хотели отразить совершенно разные оттенки темной кожи. Режиссером клипа выступила Дженн Нкиру.