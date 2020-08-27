"История героев": Бон Джови посвятил новый клип пандемии (Видео)

Джон Бон Джови выпустил клип на сингл Do What You Can, который посвящен эпидемии коронавируса и борцам с ней.

Сингл войдет в новый альбом музыканта Bon Jovi 2020, релиз которого состоится 2 октября.

В ролике Бон Джови в маске ходит по опустевшим улицам Нью-Йорка. Также показаны люди, которые работают во время пандемии, и те, кто переживает период самоизоляции.

"Эти пустые улицы похожи на многие другие районы Америки, сражающиеся с пандемией. Но история героев, которые ежедневно демонстрируют удивительное мужество, вдохновляет и несет в себе большую надежду", - отметил музыкант.

Напомним, группа The Hardkiss презентовала клип на песню "Кобра", записанную с MONATIKом.