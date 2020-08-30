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Бас "Nova Opera" выступит в финале фестиваля старинной музыки Livestream Cesti-Wettbewerb

Бас "Nova Opera" выступит в финале фестиваля старинной музыки Livestream Cesti-Wettbewerb
18:26 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: facebook
Евгений Рахманин выступит вживую в финале престижного международного фестиваля старинной музыки.

Участник музыкальной формации "Nova Opera" - бас Евгений Рахманин выступит вживую в финале престижного международного фестиваля старинной музыки Livestream Cesti-Wettbewerb, который проходит в австрийском Инсбруке.  Об этом Укринформу сообщила медиакоординатор формации Лидия Карпенко.

В первом отделении украинский певец исполнит обязательную для всех басов арию Mattheson "Io felice e fortunato" из оперы "Boris Goudenow". Во втором отделении - Vivaldi "Cor ritroso" из оперы "La fida ninfa".

Среди его конкурентов представители Боливии, Франции, Австралии, Сербии, Австрии, Италии, США, Великобритании и Словении.

Рахманин рассказал, что на фестивале очень тщательно соблюдают карантинные меры, еще до приезда ему прислали точную схему помещения с указанными маршрутами - по каким коридорам и лестницам можно передвигаться. Сейчас в помещении все участники и приглашенные музыканты, организаторы ходят в масках. Их можно снимать только вокалистам во время репетиции или выступления. Запланирован и временной промежуток между выходами участников на сцену и прописаны различные выходы, чтобы они не пересекались и не было возможности скопления.

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В составе формации NOVA OPERA Рахманин приглашен для исполнения опер IYOV, Вавилон, Ковчег (ARK), GAZ.

Он с детства занимался пением, игрой на фортепиано и саксофоне. Окончил Институт музыки им. Глиэра. В 2019 году получил степень магистра в Национальной музыкальной академии им. Чайковского.

Прямую трансляцию можно увидеть в 20:00.

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NOVA OPERA, Евгений Рахманин, Livestream Cesti-Wettbewerb.

Автор:

Телеграф
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