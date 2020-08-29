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Танцы, самоирония и немного сумасшествия: Lucas Bird записали кавер на популярную песню (Видео)

Танцы, самоирония и немного сумасшествия: Lucas Bird записали кавер на популярную песню (Видео)
17:42 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Украинская инди-группа​ ​Lucas Bird возвращается к истокам ретро-эстетики в новом клипе Meridian.

Инди-группа из Украины Lucas Bird презентовала кавер-версию трека Meridian группы TBPOFT, а также клип на нее.

В видеоряде Meridian группа Lucas Bird снова вернулась к DIY-эстетике. Снятое за сутки командой из оператора и двух актеров, видео стало пародией ретро-роликов, родом из 70-х годов.

Смотрите кавер на песню Meridian:

Особенности видеоряда прибавляет весьма необычный образ артиста, камео известного украинского репера XXV Кадра, а также привычные для Lucas Bird атрибуты.

Сейчас Lucas Bird работает над новым материалом и интересными коллаборациями. Но детали пока остаются в секрете.

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Напомним, песня Zenith группы ONUKA из альбома MOZAЇKA вошла в список музыкальных композиций нового релиза популярного симулятора танцев Just Dance. Теперь поклонники игры смогут учиться танцевать под известный украинский хит.

Украинская певица Тина Кароль и американский рэпер Snoop Dogg презентовали совместную песню под названием Blow Your Mind. Также в записи приняли участие R&B-певец Luca Dayz и группа LOE.

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Песня, Кавер, Lucas Bird.

Автор:

Телеграф
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