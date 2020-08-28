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Присоединилась к Билли Айлиш и Дуа Липе: хит ONUKA попал в танцевальную игру Just Dance (Видео)

Присоединилась к Билли Айлиш и Дуа Липе: хит ONUKA попал в танцевальную игру Just Dance (Видео)
18:28 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
В ноябре в продажу выйдет новый релиз популярного симулятора танцев Just Dance 2021. В список попала песня украинской группы.

Песня Zenith группы ONUKA из альбома MOZAЇKA вошел в список музыкальных композиций нового релиза популярного симулятора танцев Just Dance. Теперь поклонники игры смогут учиться танцевать под известный украинский хит.

Также в Just Dance вошли хиты Dance Monkey - Tones and I, all the good girls go to hell - Билли Айлиш, Señorita - Шона Мендеса и Камиллы Кабелло, Do not Start Now - Дуа Липа и др.

Напомним, клип на песню Zenith вышел в декабре 2019 году. Над его созданием работала украинский художник по костюмам Леся Патока, которая создала образы из 15 мешков одежды из секонд-хенда.

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В начале июля лидер группы ONUKA Ната Филатова в Instagram показала фрагмент будущего хита, который она поет своему маленькому сыну.

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Все по теме:

Музыка, Песня, Трек, ONUKA, Just Dance.

Автор:

Телеграф
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