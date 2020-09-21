Вдохновленная Параджановым Леди Гага выпустила клип на песню 911 (Видео)

Новый клип певицы является очень личным, а на его создание ее вдохновил фильм Сергея Параджанова "Цвет граната".

Как написала в своем Instagram Леди Гага - этот короткометражный фильм очень личный, и рассказывает об ее опыте психического здоровья и о том, как реальность и мечты могут быть связаны. Прошли годы с тех пор, как исполнительница смогла почувствовать себя живой в своем творчестве, чтобы сделать то, что сделали в 911.

"То, что когда-то было моей реальной повседневной жизнью, теперь стало фильмом, реальной историей, которая теперь в прошлом, а не в настоящем. Это поэзия боли" — написала певица.

Срежиссировал клип Тарсем Сингх.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 18 Сен 2020 в 9:11 PDT

Новая видео работа - это некая видео-исповедь Леди Гаги, которая в мельчайших деталях отсылает к творчеству культового режиссера Параджанова. На связь с картиной "Цвет граната" есть прямой намек - клип заканчивается вывеской на кинотеатре "Армянский кинофестиваль" и постером фильма. Плюс ко всему видео начинается с кадра, на котором показаны гранаты фрукты и гранатовый браслет на ноге певицы. Это в принципе тоже можно считать отсылкой к фильму.

Да и сама стилистика и композиция клипа будто бы продолжает ленту. Те потрясающие образы, в которых появляется Гага и другие персонажи также будто бы вышли из фильмов Параджанова. Отметим, что несколько образов певицы были созданы армянским дизайнером Кариной Акопян.

Отметим, что за два дня клип собрал более 15 млн. просмотров на YouTube.