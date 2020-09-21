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Думала о самоубийстве каждый день: Леди Гага рассказала о душевной травме из-за славы

Думала о самоубийстве каждый день: Леди Гага рассказала о душевной травме из-за славы
Обновлено 12:37 Сегодня Телеграф
34-летняя Леди Гага дала открытое эмоциональное интервью Ли Коуэну для канала CBS Sunday Morning, в котором рассказала о своей внутренней битве с самой собой, с депрессией и нелегком пути, который она прошла, чтобы снова полюбить себя.

Певица призналась, что раньше очень скучала по своему прежнему образу - Стефани Джерманотта, и считала своим главным врагом - "Леди Гагу".

"Мой самый большой враг — это она", — говорит исполнительница. "Вы не можете пойти спокойно в продуктовый магазин. Если Вы идете на ужин с семьей, кто-то обязательно подойдет к Вашему столу,  и Вы уже не можете спокойно пообедать со своими родными".

Новый альбом артистки "Chromatica"  позволяет взглянуть на те непростые времена в жизни певицы, включая все психические заболевания и восстановление после травм. "В этом альбоме нет ни одной неправдивой песни, ни одной", — сообщила Стефани. 

 
 
 
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Также, Гага рассказала о том нелегком времени, когда она достигла той грани, когда "полностью отказалась от себя". Знаменитость ненавидела быть звездой, и постоянно чувствовала себя измотанной и истощенной. И как оказалось, за маской популярности скрывались боль, страх, депрессия и даже мысли о самоубийстве.

"Я действительно не понимала, почему я должна жить", — поделилась она. Спасали ее только "моменты рядом со своей семьей".

Певица объяснила, что самым большим триггером были публичные притязания со стороны фанатов. Когда к ней подходят фотографироваться где-то на улице, у нее начиналась паника и боль во всем теле. Исполнительница начинала себя чувствовать себя "объектом, а не человеком".

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Однако, она понимала и знала, что ей нужно продолжать создавать музыку. "Я должна это делать", — объяснила она, указывая на свое пианино. "Оказывается, даже если я не хочу оставаться в живых, я все равно умею писать песни".

В итоге, артистка все же нашла способ "снова полюбить себя". И только после выпуска альбома "Chromatica" она наконец смогла сказать "Я больше не ненавижу Леди Гагу" и смогла 

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Леди Гага, Певица.

Автор:

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