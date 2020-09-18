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Самовыражение и свобода: Леди Гага представила новый аромат от Valentino

Самовыражение и свобода: Леди Гага представила новый аромат от Valentino
14:29 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: twitter.com
Американская певица возглавила рекламную кампанию нового аромата Voce Viva от итальянского дома моды Valentino.

Леди Гага снялась в мини-фильме, под названием "My Voice, My Strength" (Мой голос, моя сила), который стал результатом сотрудничества художественного руководителя Maison Valentino Пьерпаоло Пиччоли, режиссера Хармони Корин и Леди Гаги.

Знаменитость предстала на видео в шикарном платье от Valentino и спела песню "A Sine From Above" из своего нового альбома "Chromatica". Главный месседж фильма - празднование равенства и индивидуальности.

Съемки ролика проходили во время карантина в Лос-Анджелесе в лесу, где, по словам Гаги, она почувствовала волшебство и магию.

 
 
 
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Публикация от Valentino (@maisonvalentino)

В Valentino отметили, что главным посылом мини-фильма стало желание вдохновить людей "использовать свой голос и отстаивать свои ценности и убеждения".

"Мой голос — это то, за что я стою и то, что заставляет меня слышать. Это выражение моей индивидуальности. Голос живой. У него своя жизнь. Это сила природы. Природа сильна. Важно, как вы это используете", — добавила Гага.

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Аромат Voce Viva принадлежит к группе цветочных древесно-мускусных пафюмов и включает в себя ноты бергамота, имбиря и мандарина, дополненные ванилью, мускусом, гарденией, апельсиновым цветом и сандалом.

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Леди Гага, Реклама, Valentino, Певица.

Автор:

Телеграф
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