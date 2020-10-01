Скачать
Четверг, 01.10.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Как будто стоишь возле костра: житель Северодонецка рассказал об ужасных пожарах возле города
Как будто стоишь возле костра: житель Северодонецка рассказал об ужасных пожарах возле города
Война в Нагорном Карабахе: что известно на 1 октября
Война в Нагорном Карабахе: что известно на 1 октября
Праздник 1 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Праздник 1 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Ушел из жизни легендарный игрок "Шахтера" Ателькин
Ушел из жизни легендарный игрок "Шахтера" Ателькин

История о любви, дружбе и одиночестве: Джамала и Pianoboy презентовали клип на песню "Эндорфины"

История о любви, дружбе и одиночестве: Джамала и Pianoboy презентовали клип на песню "Эндорфины"
Обновлено 12:17 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Джамала и Pianoboy выпустили клип на дуэтную песню "Эндорфины", который сняли в стиле эпохи Ренессанса. Премьера клипа состоялась 30 сентября на ютуб-канале Джамалы.

Клип снимали на территории ландшафтного заповедника "Васильковские Карпаты" в Киевской области. А режиссером видео выступил Максим Коцкий. 

Невероятно красивый и нежный клип по праву может стать гимном ранней осени. 

Как призналась Джамала, в день съемок было очень холодно, а певица снималась в легком льняном платье с 5 утра до 9 вечера, да еще и практически без перерывов. 

Было очень сложно. Одна локация. Максимум у меня было 20 минут перерыва, – рассказала Джамала.

Специально для клипа дизайнер Юрий Жуйков создал платье для Джамалы - "это абсолютный тренд 20-го года: все эти корсеты, шнуровки, цвет"

На своей странице в Инстаграме Джамала посвятила несколько постов, в которых рассказала историю создания видео.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

История видео #Эндорфины. Часть 1 ⠀ На первый взгляд может показаться, что это история о том, как я люблю пить кофе  Но нет  ⠀ Пять утра. Едем на Васильковские Карпаты. На самом краю, буквально на обрыве, в ранний холод я сижу в кадре, наполненная эндорфинами, с чашечкой кофе и туркой. В этой части съёмок запомнилось, что было постоянно очень холодно. Но по кадру - здорово, что не было палящего солнца, была нужная для картинки дымка. ⠀ Да, снимали мы целый день! С 5 утра до 9 вечера  И было очень сложно. Одна локация. Максимум у меня было 20 минут перерыва. Все время нужно было поймать свет и выполнить нужную задачу по действиям. ⠀ Что получилось — увидим уже очень скоро!!! ⠀ Наше видео про любовь, дружбу и одиночество... ⠀ #comingsoon Photo @juliaweber.biz

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

История видео #Эндорфины Часть 2 ⠀ После первой встречи с режиссером @kotskyi я была в восторге! Насколько интересную и свежую по своей задумке идею для видео он предложил. Начну с того, что все движения со мной и @pianoboy_official репетировала хореограф @nastasi_990 До съёмок у нас было три репетиции. На первый взгляд ничего сложного — никаких особенных танцев в классическом понимании. Но важно было все делать в ритме, каждый поворот головы, взмах руки должны были быть выверены, чтоб камера могла всё это выучить. ⠀ Второй особенностью стало то, что на площадке мы создавали новое время, возможно, антиутопию. Где каждый живет на своём острове в одиночестве, но при этом понимает, что настоящее рождается в общении, обмене мыслями, дружбе, любви. Несмотря на то, что в кадре мужчина и женщина, в видео нет какой-то любовной истории. Наше видео про настоящую дружбу и обмен творческой энергией, про умение восторгаться талантом другого человека. ⠀ И третий момент — мое платье, которое специально было создано Юрием Жуйковым. Это абсолютный тренд 20-го года: все эти корсеты, шнуровки, цвет. Но при этом в конце съемки режиссёр произнёс, что я ему напоминаю Джоконду. И все участники съёмочной группы говорили, что мы словно оказались в эпоху Ренессанс. Наверное, потому что Васильковские Карпаты выглядят так, словно их написал художник. И все вместе создало неповторимую атмосферу: ландшафты, деревянный стол, мое платье с пышными рукавами и декольте. ⠀ А вы сможете увидеть видео уже сегодня вечером!  Премьера на моём youtube-канале в 20.00! Photo: @juliaweber.biz

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

MONATIK восхитил поклонников клипом с Лаймой Вайкуле

Несмотря на то, что в кадре мужчина и женщина, в видео нет какой-то любовной истории. Это видео о настоящей дружбе и обмене творческой энергией, об умении восхищаться талантом другого человека. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Музыка, Клип, Джамала, Pianoboy.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появилась карта боев за Нагорный Карабах: за что воюют Армения и Азербайджан
02 Российскую порноактрису изнасиловали в Геленджике
03 Война в Нагорном Карабахе: что известно на 1 октября
04 Разбитая техника и десятки убитых: последние новости и видео боев за Нагорный Карабах
05 "Голос" и ЕС оконфузились с постами в Facebook по поводу увольнения Фокина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пожары на Луганщине: последние данные о жертвах и видео последствий
Пожары на Луганщине: последние данные о жертвах и видео последствий
Осень берет свое: синоптик рассказала, какой будет погода в начале октября
Синоптик рассказала, какой будет погода в начале октября
Папа Римский отказал Помпео в аудиенции
Папа Римский отказал Помпео в аудиенции
Sony раздает подарки: какие игры бесплатно получат владельцы PlayStation 4
Sony раздает подарки: какие игры бесплатно получат владельцы PlayStation 4
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь