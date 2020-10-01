История о любви, дружбе и одиночестве: Джамала и Pianoboy презентовали клип на песню "Эндорфины"

Джамала и Pianoboy выпустили клип на дуэтную песню "Эндорфины", который сняли в стиле эпохи Ренессанса. Премьера клипа состоялась 30 сентября на ютуб-канале Джамалы.

Клип снимали на территории ландшафтного заповедника "Васильковские Карпаты" в Киевской области. А режиссером видео выступил Максим Коцкий.

Невероятно красивый и нежный клип по праву может стать гимном ранней осени.

Как призналась Джамала, в день съемок было очень холодно, а певица снималась в легком льняном платье с 5 утра до 9 вечера, да еще и практически без перерывов.

Было очень сложно. Одна локация. Максимум у меня было 20 минут перерыва, – рассказала Джамала.

Специально для клипа дизайнер Юрий Жуйков создал платье для Джамалы - "это абсолютный тренд 20-го года: все эти корсеты, шнуровки, цвет"

На своей странице в Инстаграме Джамала посвятила несколько постов, в которых рассказала историю создания видео.

Несмотря на то, что в кадре мужчина и женщина, в видео нет какой-то любовной истории. Это видео о настоящей дружбе и обмене творческой энергией, об умении восхищаться талантом другого человека.