Лев Скорпиону не пара: Мадонна отказалась сотрудничать с Дэвидом Гетта из-за гороскопа

Диджей Дэвид Гетта рассказал, что певица Мадонна отказалась работать с ним после того, как узнала, кто он по знаку зодиака.

Об этом Дэвид Гетта сообщил в программе "Mcfly and Carlito".

Ситуация случилась еще в 2011 году, когда Мадонна сама предложила диджею вместе записать альбом, ведь ей очень понравился ремикс Гетта на ее песню Revolver.

Чтобы обсудить детали сотрудничества, они встретились за обедом. Как рассказывает Гетта, сначала все было хорошо,а потом Мадонна спросила какой у него знак Зодиака. И после беседа не задалась, как и сотрудничество.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от David Guetta (@davidguetta) 23 Авг 2020 в 12:02 PDT

Оказывается, Мадонна давно увлекается астрологией. Певица часто обращается за помощью к науке о звездах. Узнав, что Девид по гороскопу Скорпион (Мадонна - Лев), поп-дива поспешила закончить беседу.

"Она сказала мне: «Мне очень жаль, мы не сможем работать вместе. До свидания!", — рассказал диджей.