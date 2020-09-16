Официально: 62-летняя Мадонна анонсировала съемки автобиографического фильма

Всемирно известная американская поп-певица планирует снять биографический фильм о самой себе.

Мадонна снимает биографический фильм, в котором больше расскажет о своей жизни и творчестве. Об этом исполнительница сообщила на своей официальной странице в соцсети Twitter.

"Universal Pictures анонсирует фильм, основанный на нераскрытой правдивой истории Мадонны, написанный и снятый самой артисткой, - анонсировала Мадонна.

Universal Pictures Announces Film Based On The Untold True Story Of Madonna, Written And Directed By The Artist Herself: https://t.co/rElmIq4BrN pic.twitter.com/ABa4IyZrQQ — Madonna (@Madonna) September 15, 2020

По данным издания BBC News, фильм расскажет о карьерном росте певицы "в мире мужчин". По сценарию, будет показан ее путь из трущоб Нью-Йорка к мировой славе.

Певица напишет сценарий вместе с Диабло Коди ("Джуно"). Продюсером фильма выступит Эми Паскаль. Проект пока не получил официального названия, но сама Мадонна уже назвала его Live to Tell.

Картина станет третьим режиссерским опытом Мадонны после "Грязи и мудрости" 2008 года и "МЫ. Верим в любовь" 2011-го.