Официально: 62-летняя Мадонна анонсировала съемки автобиографического фильма

Мадонна снимает биографический фильм, в котором больше расскажет о своей жизни и творчестве. Об этом исполнительница сообщила на своей официальной странице в соцсети Twitter.

"Universal Pictures анонсирует фильм, основанный на нераскрытой правдивой истории Мадонны, написанный и снятый самой артисткой, - анонсировала Мадонна.

Universal Pictures Announces Film Based On The Untold True Story Of Madonna, Written And Directed By The Artist Herself: https://t.co/rElmIq4BrN pic.twitter.com/ABa4IyZrQQ

— Madonna (@Madonna) September 15, 2020