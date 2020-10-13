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Лидер группы BTS высказался о корейской войне и это разозлило китайских фанатов

Лидер группы BTS высказался о корейской войне и это разозлило китайских фанатов
Обновлено 02:26 Сегодня Телеграф BBC Фото: Твиттер
Южнокорейскую K-pop группу BTS раскритиковали в Китае из-за высказывания одного из участников группы о корейской войне.

Лидер группы, известный как RM, прокомментировал конфликт 1950 - 53 годов, в котором Южная Корея воевала вместе с США против КНДР. 

Комментарии RM прозвучали, когда BTS получили награду, посвященную отношениям между США и Южной Кореей.

"Мы всегда будем помнить историю боли, которую наши два народа разделяли вместе, и о жертвах множества мужчин и женщин", - сказал он.

В Китае слова RM вызвали волну возмущения, так как Пекин в той войне поддержал КНДР. 

Реклама BTS, спонсируемая компаниями Samsung и Hyundai исчезли с ряда китайских веб-сайтов и социальных сетей.

Пользователи соцсети Weibo (китайский аналог Твиттера, - ред.) отметили убытки, понесенные их страной.

Как пишет китайская государственная газета Global Times, "китайские пользователи сети заявили, что одностороннее отношение группы к корейской войне задевает их чувства и отрицает историю", добавив, что комментарии лидера группы были разработаны, чтобы подыграть американской аудитории.

Тем не менее, пользователи Твиттера встали на защиту группы, указав, что в речи RM не упоминался Китай.

K-pop имеет большое количество поклонников в Китае, и BTS не исключение: не менее пяти миллионов фанатов на платформе Weibo.

Группа BTS состоит из семи участников, они популярны во всем мире и побили ряд рекордов. Ранее в этом году их сингл Dynamite стал самым просматриваемым видео на YouTube -  он собрал 101,1 миллиона просмотров за 24 часа.

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Китай, Южная Корея, BTS.

Автор:

Телеграф
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