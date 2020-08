BTS разрывают YouTube: группа установила очередной рекорд (Видео)

Популярный южнокорейский бой-бенд продолжает бить рекорды. На этот раз с самым лучшим 24-часовым дебютом музыкального видео на YouTube. Об этом сообщает Forbes.

Музыкальный клип на песню "Dynamite" собрал 101,1 млн просмотров за 24 часа и установило новый рекорд YouTube.

"Клип BTS "Dynamite" установил новый рекорд за 24 часа, превысив 100 миллионов просмотров за первые 24 часа", - сообщил представитель YouTube.

Предыдущий рекорд принадлежал другой корейской поп-группе — Blackpink. Их клип How You Like That набрал 83,6 млн просмотров за сутки.

Кроме того, YouTube добавляет, что "Dynamite" первым установил такой рекорд за всю историю YouTube.

Премьера видео Dynamite состоялась 21 августа: на текущий момент у ролика почти 195 млн просмотров. Dynamite войдет в будущий альбом BTS. Ранее клип группы BTS на песню On также установил новый рекорд YouTube по просмотрам.