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"Свергли" Адель: группа BTS побила очередной мировой рекорд

"Свергли" Адель: группа BTS побила очередной мировой рекорд
18:55 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Популярная южнокорейская группа, выступающая в жанре K-pop, установила новый мировой рекорд для музыкальных исполнителей. Об этом сообщает Forbes.

В воскресенье, 5 июля, песня группы BTS - Black Swan возглавила чарт iTunes в государстве Кабо-Верде. Страна стала 103-й в списке "покоренных" группой. 

Это значит, что трек занял первое место на iTunes в большем количестве стран, чем любая другая песня в истории. Парни из группы даже обошли хит "Hello" от Адель, который возглавлял чарты почти пять лет, но в 102 странах. Получается, что парни "обогнали" певицу одной страной.

Такого успеха группа не смогла бы добиться без помощи своих фанатов, которые называют себя ARMY (Армия). Поклонники BTS умоляли друг друга в Твиттере покупать песню на iTunes, чтобы подтолкнуть ее "вверх".  С такой поддержкой цель была достигнута очень быстро. 

ARMY также отметили этот рекорд в Твиттере, и в воскресенье вечером "BTS WORLD DOMINATION" стала самой популярной тенденцией в мире.

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"С шестимесячной песней они побили рекорд, который пять лет удерживала Адель", "ARMY говорят BTS: отдыхайте — мы за вас все сами сделаем", — радуются в Twitter фаны группы.

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Все по теме:

Рекорд, Музыка, Группа, BTS.

Автор:

Телеграф
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