"Свергли" Адель: группа BTS побила очередной мировой рекорд

В воскресенье, 5 июля, песня группы BTS - Black Swan возглавила чарт iTunes в государстве Кабо-Верде. Страна стала 103-й в списке "покоренных" группой.

Это значит, что трек занял первое место на iTunes в большем количестве стран, чем любая другая песня в истории. Парни из группы даже обошли хит "Hello" от Адель, который возглавлял чарты почти пять лет, но в 102 странах. Получается, что парни "обогнали" певицу одной страной.

Такого успеха группа не смогла бы добиться без помощи своих фанатов, которые называют себя ARMY (Армия). Поклонники BTS умоляли друг друга в Твиттере покупать песню на iTunes, чтобы подтолкнуть ее "вверх". С такой поддержкой цель была достигнута очень быстро.

ARMY также отметили этот рекорд в Твиттере, и в воскресенье вечером "BTS WORLD DOMINATION" стала самой популярной тенденцией в мире.

“BTS WORLD DOMINATION” should be trending worldwide every day of the year.@BTS_twt

— BTS Updates⁷ (@BTSWorldUpdates) July 6, 2020