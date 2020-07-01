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Обошли BTS: группа Blackpink установила несколько рекордов в Книге Гиннесса

Обошли BTS: группа Blackpink установила несколько рекордов в Книге Гиннесса
Обновлено 20:08 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Южнокорейская группа Blackpink получила пять новых титулов в Книге рекордов Гиннесса.

За первые 24 часа релиза своего последнего сингла 'How You Like That' его просмотрели более 80 миллионов раз, а за два дня - более 140 миллионов.

Как сообщает Guinness World Records, видео поставило несколько рекордов, а именно:

  • Самое популярное видео на YouTube за 24 часа

  • Самое популярное музыкальное видео на YouTube за 24 часа

  • Самое популярное музыкальное видео на YouTube за 24 часа от K-pop группы.

Девушки из группы всеми тремя рекордами "обогнали" прежних рекордсменов группу BTS. Их рекорд составил 74,6 млн просмотров за день. Трек, который принес рекорд - клип Boy With Luv, записан вместе с Хэлси.

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Также, YouTube подтвердил, что премьера "How You Like That" в прямом эфире достигла 1,66 миллиона пиковых одновременных зрителей, впоследствии установив еще два новых рекорда:

  • Наибольшее количество зрителей на премьере видео на YouTube

  • Наибольшее количество зрителей на премьере музыкального клипа на YouTube

Тут, группа также обогнала парней из BTS. Из рекорд - 1,54 млн одновременных  зрителей.

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Все по теме:

Рекорд, Музыка, Blackpink.

Автор:

Телеграф
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