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Очаровывает: новый клип группы KAZKA на песню "Остров" покорил фанатов (Видео)

Очаровывает: новый клип группы KAZKA на песню "Остров" покорил фанатов (Видео)
Обновлено 11:49 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Украинская группа Kazka приняла участие в масштабном музыкальном проекте "Звуки Чернобыля", и 27 октября выпустила клип на песню "Остров", который сняла в Припяти. Ролик опубликован на официальной странице группы в ютубе.

Для записи своего трека они использовали звуки Чернобыля из аудиобиблиотеки, которую создал автор проекта ARTEFACT Валерий Коршунов. В композиции отчетливо слышно счетчики Гейгера, скрип колеса Обозрения, шум Рыжего леса и реки Припять

"Мир неустанно перелистывает дни, месяцы, годы... Мы давно бросили корни в другом крае, в таком, где дышится свободно. Благодаря тем, кто положил жизнь, изменил судьбу, спасая нашу землю от невозврата" - прокомментировала новую работу группа.

Поклонники с восторгом приняли новую работу любимой группы, засыпав комментарии положительными отзывами. "Все так круто, так эстетично и так очаровывает", "Очень понравилось!", "Очень круто,песня класс и клип зачетный", "Отличное видео получилось. Все очень гармонично и атмосферно", "Это должно стать новым хитом уровня "Плакала"" - пишут фанаты.

Ранее, "Телеграф" писал, что группа презентовала видеоклип на композицию "Мало".

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Все по теме:

Музыка, Клип, Чернобыль, KAZKA.

Автор:

Телеграф
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