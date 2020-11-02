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Детская песенка побила рекорд Despacito на YouTube

Детская песенка побила рекорд Despacito на YouTube
Обновлено 21:15 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Клип на детскую композицию Baby Shark побил рекорд испаноязычного хита Despacito по просмотрам на YouTube.

За 4 года существования ролика он набрал 7 043 644 984 просмотров, а клип на песню Луиса Фонси и Дэдди Янки Despacito за 3 года набрал – 7 038 497 370.

Назойливый рефрен «ду-ду-ду-ду-ду-ду-дю-дю-дю» в детской песенке, которая длится всего одну минуту и 21 секунду, способствует ее быстрому запоминанию, даже «заседанию» в голове.

Нынешнего чемпиона YouTube создал южнокорейский образовательный проект Pinkfong. Сначала она стала вирусной в Юго-Восточной Азии, а затем в США и Европе.

Отметим, что 15 июля 2020 года в сети появился ремикс на песню в исполнении автора Despacito Луиса Фонси.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Google обновил YouTube, добавив пять новых функций в приложение.

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Рекорд, Музыка, YouTube.

Автор:

Телеграф
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