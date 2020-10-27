YouTube получил пять новых функций: что изменилось для пользователей

Компания Google хорошенько поработала над улучшением приложением YouTube, чтобы пользователи могли максимально эффективно его использовать.

На своем официальном блоге компания объявила о крупном обновлении приложения для Android и iOS устройств. В итоге YouTube получил пять новых функций, которые в основном касаются страниц с видео.

1. Разработчики сделали более оптимизированной страницу проигрывателя.

Теперь некоторые элементы управления находятся в верхней части плеера – это упростит и ускорит работу с приложением. Кнопку включения субтитров и автовоспроизведения рекомендованных роликов теперь стоит искать вверху экрана.

2. Добавлена поддержка жестов.

Чтобы YouTube работал более эффективно, разработчики добавили возможность управления жестами. Если вы хотите открыть видео на весь экран - свайпните вверх, хотите свернуть – свайпайте вниз.

3. Деление на главы.

В новом обновлении добавили функцию разбивания роликов на главы, которая поможет лучше ориентироваться в видео, позволяя переходить к определенному разделу видео, повторно просматривать часть видео и т. д.

4. Подсказки от YouTube.

Чтобы улучшить восприятие видео, YouTube будет сообщать, когда стоит повернуть телефон в горизонтальный режим или или воспроизвести видео в VR.

5. Напоминания на ночь.

Разработчики добавили в приложение новый инструмент, который позволяет вам устанавливать напоминания в определенное время. Например, чтобы прекратить просмотр видео и пойти спать. Эта функция поможет вам управлять своим временем на YouTube.

Отмечается, что обновление стартовало с 26 октября и пользователи могут начинать обновлять приложение у себя на смартфонах.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что YouTube создал сервис конкурент TikTok - YouTube Short.