Конкурент TikTok: YouTube запустил новый сервис для создания коротких видеороликов

Стриминговый сервис YouTube запустил новый сервис для создания коротких видео, который называется YouTube Shorts.

"Мы рады сообщить о создании YouTube Shorts — нового сервиса для коротких видеороликов прямо на платформе YouTube", — сообщили в блоге компании.

YouTube Shorts - это новый способ создания коротких видеороликов для авторов и художников, которые хотят снимать короткие запоминающиеся видеоролики, используя только свой мобильный телефон.

Как и в популярном приложении TikTok, пользователи смогут делиться короткими видео длительностью до 15 секунд. К видео можно добавить музыку, эффекты и небольшой монтаж.

Сначала новое приложение будет доступно в Индии, где на днях компания запускает раннюю бета-версию короткометражек с несколькими новыми инструментами создания, чтобы проверить приложение. А позже инструмент появится и в других странах.

Компания призывает всех пользователей мобильных устройств начать загружать свои существующие короткие видеоролики на YouTube сегодня, чтобы их заметили.