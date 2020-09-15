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Много новых устройств: Google определилась с датой презентации своих новинок

Много новых устройств: Google определилась с датой презентации своих новинок
07:54 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Компания Google начала рассылать приглашение на мероприятие, которое пройдет в США 30 сентября.

На презентации должны показать много новых устройств. Прежде всего, состоится анонс смартфонов Pixel 4a 5G и Pixel 5.

Аппаратам приписывают наличие модема для сети пятого поколения (5G), а также процессор Qualcomm Snapdragon 765G, как у OnePlus Nord. Старшая версия ещё сможет похвастаться 6-дюймовым OLED-дисплеем c частотой обновления 90 Гц, 8 ГБ ОЗУ, накопителем на 128 ГБ, двойной основной камерой, беспроводной зарядкой на 15 Вт и реверсивной на 5 Вт. Стоить устройства должны в районе 500-700 долларов США.

Ещё одной новинкой мероприятия станет ТВ-приставка Chromecast with Google TV, которая проходит под кодовым названием Sabrina. Она получит чип Amlogic S905Х2, который поддерживает 4K, HDR10, HLG и Dolby Vision, а также графический процессор ARM Mali-G31 MP2 и 2 ГБ оперативной. За неё попросят около 50 долларов.

Забыли о Sabrina: теперь ТВ-приставка выйдет под названием Google Chromecast with Google TV

Ну и последним новым гаджетом будет обновлённая смарт-колонка Google Home, которую затизирили ещё в июле. Устройство станет больше и сможет стоять в двух положениях. Новинка получит несколько расцветок, включая розовую, а также фирменный голосовой помощник Google Assistant.

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Google, Технологии, Презентация, Техно.

Автор:

Телеграф
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