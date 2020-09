Забыли о Sabrina: теперь ТВ-приставка выйдет под названием Google Chromecast with Google TV

Артем Русаковский из Android Police раскрыл новые подробности о ТВ-приставке Google с кодовым названием Google Sabrina.

Раньше приставка упоминалась только как Google Sabrina, также были предположения, что она выйдет под брендом Nest. Но теперь в системе розничной торговли Target, похоже, нашли настоящее название - Google Chromecast with Google TV.

Также там есть и ценник новинки. Как и ожидалось, это $50.

Now Target's internal system dropped Sabrina's the price to $49.99 and renamed it to "Google Chromecast with Google TV" (not Android TV), giving legs to May's rumor from @9to5Google about the rebranding of Android TV back to Google TV (https://t.co/HV1rfeo4bK).

— Artem Russakovskii (@ArtemR) September 12, 2020