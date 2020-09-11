Теперь не только в США: Google запустил продажу Pixel 4a еще в восьми странах мира

Компания Google в прошлом месяце выпустила в США бюджетный смартфон Pixel 4a, а сейчас начала продавать новинку и в других регионах.

Аппарат появился в продаже еще в восьми странах мира. Теперь его можно приобрести на официальном сайте производителя в Австралии ($599), Франции (€349), Германии (€340), Ирландии (€382), Испании (€389), Сингапуре (S$499), Англии (£349) и на Тайвани (NT$11.990).

Для сравнения, в США аппарат продают за $349 (без учета налога).

Напомним, Pixel 4a наградили точно такой же 12-мегапиксельной камерой, как и у флагмана Pixel 4. Также смартфон получил 5.8-дюймовый FHD+ OLED-дисплей, процессор Snapdragon 730G, 6 ГБ ОЗУ, аккумулятор на 3080 мАч, порт USB-C, 18-ваттную зарядку и фронтальную камеру на 8 Мп, которая установлена в отверстии экрана.

Изначально аппарат работал на Android 10, но пару дней назад получил обновление Android 11.