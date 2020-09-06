Раньше, чем ожидалось: Pixel 5 и Pixel 4a 5G представят 25 сентября

В сети появилась информация о дате выхода смартфонов Pixel 5 и Pixel 4a 5G.

Раньше ожидалось, что Pixel 5 и Pixel 4a 5G дебютируют в один день, а именно 30 сентября. Согласно новой информации, анонс смартфонов состоится раньше - 25 сентября. Об этом гласит внутренняя база Vodafone Germany.

Обе новинки будут предложены в черном цвете.

Также есть информация о ценах в Германии: €630 за Pixel 5 и €487 за Pixel 4a 5G.

Напомним, Pixel 5 приписывают 6-дюймовый OLED-дисплей c частотой обновления 90 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 765G в паре с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ, двойную основную камеру, беспроводную зарядку на 15 Вт и реверсивную на 5 Вт.

Как сообщалось ранее, Google подал документы на два новых устройства с модельными номерами GZRNL и G9N9N. Скорее всего, это сама приставка и пульт дистанционного управления.

Также, Google анонсировали крупнейшее обновление для TWS-наушников Pixel Buds.